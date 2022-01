Tygodniowy przegląd prasy 9.01.2022: Lubin, 2.01-8.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

W piątek, 7 stycznia, przed godz. 13 doszło do wstrząsu w kopalni KGHM. Miał on miejsce w kopalni ZG Lubin.

Giełda w Lubinie przy stadionie piłkarskim zaprasza co tydzień, w każdą sobotę. Można tam kupić i sprzedać nie tylko samochód i części, ale też meble, starocie, odzież, obuwie. Każda sobota od godziny 6:00 do 14:00. Wjazd na parking 6 zł.

Tygodniowa prasówka 9.01.2022: 2.01-8.01.2022 Lubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kilka tysięcy osób wzięło udział w Orszaku Trzech Króli ulicami Lubina. Orszak Trzech Króli jest to przedstawienie Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz zagranicą. Jest to inicjatywa działania wspólnoty lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze – zwykli ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie.