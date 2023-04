Tygodniowy przegląd prasy 30.04.2023: Lubin, 23.04-29.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.04 a 29.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Festiwal Kwiatów i Sztuki 2023. Pierwszy dzień imprezy w Zamku Książ w Wałbrzychu [ZDJĘCIA] ”?

Przegląd tygodnia: Lubin, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Festiwal Kwiatów i Sztuki 2023. Pierwszy dzień imprezy w Zamku Książ w Wałbrzychu [ZDJĘCIA] 29 kwietnia ruszył XXXIII Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu. Ta największa majówkowa impreza na Dolnym Śląsku potrwa do 3 maja. W pierwszy dzień festiwalu, mimo zmiennej aury, jego atrakcje przyciągnęły tłumy. Zobaczcie zdjęcia Dariusz Gdesza z największego dolnośląskiego zamku podczas tej wyjątkowej imprezy cyklicznej. 📢 Platforma widokowa na Gomólniku Małym pod Wałbrzychem gotowa, będzie nowy szlak. Urokliwe miejsce z pięknymi widokami. (WIDEO) Już 27 kwietnia 2023 otwarcie nowej platformy widokowej na Gomólniku Małym. Dzięki nowej infrastrukturze turystycznej Gmina Głuszyca pod Wałbrzychem ma szansę stać się turystycznym hitem na skalę Dolnego Śląska, bo obok Gomólnika są też ruiny zamku Rogowiec, najwyżej położonego w Polsce. Wkrótce połączy je nowy szlak turystyczny. Zobaczcie, jakie widoku można podziwiać z nowej platformy widokowej. Podpowiadamy też, jak do niej dotrzeć. ZDJĘCIA i WIDEO; Dariusz Gdesz

📢 Zespół lekarzy Oddziału Urologicznego w legnickim szpitalu złożył wypowiedzenie. Szpital im nie płaci. AKTUALIZACJA [29.04] Kierujący Oddziałem Urologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy dr hab. n. med. Igal Mor poinformował, że zespół jego specjalistów, świadczących usługi dla szpitala jako spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jumo, złożył wypowiedzenie. Powodem są zaległe wypłaty. Według Igala Mora szpital nie płaci spółce od lutego.

Tygodniowa prasówka 30.04.2023: 23.04-29.04.2023 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatnie przygotowania do Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2023. Wiemy, co będzie w zamku! ZDJĘCIA Trwają ostatnie, gorączkowe przygotowania do Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2023 w Zamku Książ. To największa majówka na Dolnym Śląsku, podczas której Wałbrzych i zamkowe komnaty odwiedzą tysiące turystów. Impreza uroczyście zostanie zainaugurowana w sobotę, 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Zajrzeliśmy dzisiaj do zamku, by podejrzeć, jak będą wyglądać ukwiecone komnaty. To trzeba zobaczyć.

📢 Posadzili las papieski w Nadleśnictwie Legnica. Ku pamięci świętemu Janowi Pawłowi II w ramach akcji "Łączą nas drzewa" Kilkadziesiąt osób zakasało rękawy, by posadzić las papieski w Nadleśnictwie Legnica. Akcję "Łącza nas drzewa" przeprowadzono w leśnictwie Karczowiska w gminie Lubin. Brali w niej udział mieszkańcy, leśnicy i strażacy - ochotnicy z Raszówki i Zimnej Wody. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 10 oprawców z Dolnego Śląska poszukiwanych przez policję. Znęcali się nad dziećmi, żonami, matkami. Poznajecie kogoś? ZDJĘCIA, RYSOPISY Bez litości znęcali się nad osobami najbliższymi, a teraz ukrywają się przed policją i prokuraturą. Wszyscy pochodzą z Dolnego Śląska. Publikujemy zdjęcia i nazwiska 10 poszukiwanych za znęcanie się nad bliskimi, których szukają m.in. policjanci z Wałbrzycha, Legnicy, Głogowa, Wrocławia, Kłodzka czy Jeleniej Góry i Zgorzelca. Dane upublicznione przez policję, aktualne na 29.04.2023 roku.

📢 Raj dla kolekcjonerów. Jarmark Staroci i Osobliwości w Jeleniej Górze. Przyjeżdżają na niego ludzie z całej Europy Jarmark Staroci i Osobliwości w Jeleniej Górze ma ustaloną renomę. Kolekcjonerzy wiedzą, że trafią tutaj na prawdziwe perły do swoich zbiorów. Przyjeżdżają z całej Europy handlować i wymieniać się eksponatami. Do niedawna jarmark odbywał się tylko we wrześniu. Teraz zorganizowano jego wiosenną edycję. Jarmark rozpocznie się w sobotę (29 kwietnia 2023 roku). Co tam można znaleźć? Przeczytajcie poniżej. 📢 Najstarsza magnolia w Wałbrzychu kwitnie - pomnik przyrody liczy 200 lat! Gdzie na Dolnym Śląsku rosną inne pomnikowe magnolie? FILM i FOTO Najstarsza magnolia w Wałbrzychu to 200-letni pomnik przyrody i ozdoba dzielnicy Stary Zdrój. Właśnie ponownie zakwitła i wygląda przepięknie. Podpowiadamy gdzie szukać tego wyjątkowego drzewa, a także gdzie w innych częściach Dolnego Śląska rosną magnolie - pomniki przyrody. Zobaczcie zdjęcia wałbrzyskiej magnolii w rozkwicie.

📢 7 najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Dolnym Śląsku. Te budowle są imponujące! Na Dolny Śląsk kolej dotarła w XIX wieku. Budowniczowie linii mieli trudne zadanie. Musieli przebijać się przez skały, prowadzić trasy nad rzekami lub dookoła gór. Powstały imponujące tunele i wiadukty. Rozmach i konstrukcja niektórych budowli zachwyca do dzisiaj. Podczas wycieczek lub wyprawy na majówkę do Bolesławca, Jeleniej Góry, Lewina Kłodzkiego, Zgorzelca i innych miejscowości, nie przechodźcie obojętnie obok tych konstrukcji. Poznajcie poniżej historię niektórych z nich. 📢 Ukradziono je w Niemczech, sprzedawano na giełdzie w Lubinie. Policja ujawniła 8 rowerów pochodzących z kradzieży Lubińska policja zaskoczyła sprzedawców i kupujących swoją obecnością na sobotniej giełdzie w Lubinie. Wraz z funkcjonariuszami z Niemiec i inspektorami sanitarnymi prowadzili wzmożoną kontrolę. Efekt? Ujawniono 8 rowerów pochodzących z kradzieży.

📢 Pociągiem z Wrocławia do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby bez przesiadek do autobusu. Wracają długo wyczekiwane połączenia Łatwiej będzie dojechać pociągiem z Wrocławia w Karkonosze i Góry Izerskie. Choć na tej trasie nadal trwa remont tunelu w Trzcińsku, to podróżni już nie będą musieli w Janowicach Wielkich przesiadać się do autobusów komunikacji zastępczej. Od 25 kwietnia pociągi pojadą bezpośrednio do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. To duże ułatwienie przed majówką. 📢 Dolnośląskie uzdrowiska w XIX wieku. Nie wszystkie przetrwały próbę czasu Dolnośląskie uzdrowiska w XIX wieku słynne były na całą Europę. Nie wszystkie dotrwały do naszych czasów. Tylko na starych pocztówkach pozostał ślad po sanatoriach, domach zdrojowych i deptakach. Nie do wiary, że jeszcze nie tak dawno pełno tu było kuracjuszy i kwitło życie towarzyskie. O jakich miastach mowa? Kliknijcie z galerię, by się dowiedzieć.

📢 Derby Chrobry - Zagłębie. Szczypiorniści z Głogowa wygrali w Lubinie SPR Chrobry Głogów zmierzył się na wyjeździe z ekipą Zagłębia Lubin w derbach regionu w piłce ręcznej. Głogowianie wzięli rewanż za poprzednią przegraną w derbach, ale łatwo punktów nie wyrwali. 📢 Byliśmy na szkoleniu wojskowym AWL. Uczestnicy strzelali, rzucali granatami i poznawali podstawy survivalu [MNÓSTWO ZDJĘĆ] W sobotę (22 kwietnia) w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyło się jednodniowe szkolenie "Trenuj z wojskiem". Rekruci dowiedzieli się wielu przydatnych rzeczy, a organizatorzy przygotowali zajęcia nie tylko z myślą o poligonie wojskowym. Nabyte umiejętności mają pomóc podczas zwykłego spaceru w lesie czy niebezpiecznej sytuacji w mieście. Jak było na szkoleniu? Przeczytajcie naszą relację i obejrzyjcie zdjęcia.

