Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Lubin, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Tygodniowa prasówka 28.11.2021: 21.11-27.11.2021 Lubin

Tygodniowa prasówka 28.11.2021: 21.11-27.11.2021 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Areszt dla zabójcy, który koło Polkowic śmiertelnie potrącił mężczyznę i uciekł. Za kratki trafił też jego kolega Zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego potrącenia człowieka koło Polkowic. 38-letni Łukasz K. który w poniedziałek uciekł z miejsca tragedii, trzy dni później został złapany przez policjantów we Wrocławiu, w publicznym miejscu. Za kratki trafił też jego znajomy.

📢 Nie tylko Książ i Czocha. TOP 10 zamków i pałaców na Dolnym Śląsku, których możesz nie znać. Zobacz galerię! Mimo że temperatura nieszczególnie zachęca do wycieczek, to jednak jesteśmy przekonani, że jesienna aura potęguje tajemniczość dolnośląskich zamków. Zaplanuj wizytę w jednym z zamków na Dolnym Śląsku! Pewnie większość z Was zna Zamek Książ czy Czocha, więc tym razem w galerii przedstawiamy Wam 10 mniej popularnych dolnośląskich zamków i pałaców. Każdemu obiektowi poświęciliśmy trzy zdjęcia, tak żebyście zobaczyli zamek z zewnątrz, wewnątrz oraz widok z wież. Pod każdym zdjęciem krótki opis i mapa z zaznaczoną lokalizacją zamku. Kliknij w pierwsze zdjęcie, obejrzyj całą galerię i zaplanuj wycieczkę na weekend! 📢 Legniczanin kradł w Lubinie. Został zatrzymany przez policję Jak ustaliła lubińska policja za kradzieże w powiecie lubińskim odpowiada 22- letni mieszkaniec Legnicy. Złodziej jest już zatrzymany. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Łukasz K., sprawca śmiertelnego wypadku koło Polkowic zatrzymany! Łukasz K., sprawca śmiertelnego potrącenia koło Polkowic zatrzymany! Policjanci zatrzymali także drugiego mężczyznę, który pomagał w kradzieży luksusowego audi z terenu Niemiec, a ponadto w chwili zatrzymania posiadał przy sobie znaczne ilości narkotyków. 📢 Prokuratura Rejonowa w Legnicy opublikowała akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych mężczyzny Prokuratura Rejonowa w Legnicy skierowała do sądu, akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi G., który na przejściu dla pieszych przy ulicy Hutniczej w Lubinie śmiertelnie potrącił 82-letniego mężczyznę i uciekł. 📢 Przechorowałeś Covid-19, a teraz wypadają ci włosy? Sprawdź dlaczego i jaki jest na to spoób! Przeszedłeś infekcję wirusową, a teraz wypadają ci włosy? To jest jeden z objawów niedoboru cynku w organizmie. Sama suplementacja cynkiem z apteki nie wystarczy. Badanie laboratoryjne, w przychodniach w regionie, poziomu cynku w surowicy oscyluje w granicach 40 zł. W galerii pokazujemy, w jakich produktach żywnościowych możesz znaleźć ten pierwiastek. Warto pamiętać, że cynk lepiej się wchłonie z pożywieniem. Najlepiej jeśli będzie spożywany z tłuszczami zwierzęcymi, roślinne nie dają odpowiedniego efektu. Zapraszamy do galerii, zobacz co jeść, żeby odzyskać kondycję po chorobie! Kliknij w pierwsze zdjęcie i obejrzyj całą GALERIĘ

📢 Koło Polkowic kierowca kradzionym audi śmiertelnie potrącił pracownika służby drogowej. Sprawca porzucił auto i uciekł w las Śmiertelny wypadek na drodze z Polkowic do Parchowa. Kradzionym audi potrącił pracownika służby drogowej. Sprawca porzucił samochód, zabrał laptop i uciekł w las. Droga jest zablokowana na kilka godzin. 📢 BAT NA PIRATÓW DROGOWYCH. Oto taryfikator mandatów w 2022 roku. Oj, łapcie się za kieszenie kierowcy! Co zmieni się w taryfikatorze w 2022 roku? Szczegóły znajdziecie w podpisach pod zdjęciami w galerii.

