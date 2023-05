Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Lubin, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Przegląd tygodnia: Lubin, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jeśli tam jeszcze nie byliście, to warto nadrobić zaległości. Góry Łużyckie są niezbyt znane i wciąż do odkrycia. O ich wyjątkowości świadczy położenie. Często wystarczy tylko jeden krok, żeby znaleźć się po niemieckiej lub czeskiej stronie i korzystać z uroków tutejszej kuchni, architektury oraz widoków. Te ostatnie zapierają dech w piersiach. Czy warto tu przyjechać na wycieczkę? Przekonajcie się sami. Mamy dużo zdjęć i przygotowanych opisów. Czechy i Niemcy stoją przed wami otworem! Zobaczcie, co mają do zaoferowania.

Jeśli poszukujecie akwenów na terenie Dolnego Śląska, to jest tu całe bogactwo zbiorników wodnych. Wiele z nich jest położonych wśród pięknych, górskich krajobrazów. To idealne miejsca na weekendową wycieczkę w czerwcu. Zobaczcie, dokąd warto pojechać nad wodę już w ten weekend.