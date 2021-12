Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Lubin, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Przegląd tygodnia: Lubin, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Schorzenia dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego to klasyczne choroby cywilizacyjne. Do ich wystąpienia może przyczynić się m.in. zła dieta, niehigieniczny tryb życia czy stres. Dziś schorzenia gastrologiczne leczy się w wielu przypadkach endoskopowo, czyli małoinwazyjnie, przy pomocy giętkiej rurki wprowadzanej do przewodu pokarmowego, a źródłem sukcesu są wysokiej klasy specjaliści. Jeden z nich, dr Artur Raiter właśnie zaczyna leczyć w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie.

Wiele osób wybiera się na świąteczne zakupy z wyprzedzeniem. Zdarza się jednak o czymś zapomnieć. Trzeba pamiętać, że większość sklepów otwarta jest także 24 grudnia, choć dużo krócej niż zwykle. Sprawdziliśmy, gdzie i w jakich godzinach można zrobić zakupy w Wigilię i święta Bożego Narodzenia.