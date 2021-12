Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Lubin, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Przegląd tygodnia: Lubin, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Oto rzeczy, które znaleźliśmy w internetowym sklepie Agencji Mienia Wojskowego (sklep.amw.com.pl), a które kosztują 20 złotych i mniej. Zobacz szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

150 szopek z regionu legnickiego napłynęło na XXXI Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową w Legnicy, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Nagrodzone prace będzie można oglądać w witrynach Muzeum Miedzi.

Granulat miedzi, karabińczyk z wyprawy polskiego himalaisty to tylko niektóre z przedmiotów, które dziś, 17 grudnia, trafiły do kapsuły czasu wmurowanej Sieroszowicach, w miejscu odkrycia złóż miedzi, w latach 50. ubiegłego wieku. To wyjątkowa pamiątka na zakończenie jubileuszu KGHM.