Tygodniowy przegląd prasy 13.08.2023: Lubin, 6.08-12.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

15-letnia Karolina Wolska pochodzi z Lubania. Od jakiegoś czasu przebywała w Kowarach. 7 lipca wyszła na spacer i nie wróciła. Nie ma z nią kontaktu. Może przebywać w Karpaczu, Ścięgnach lub Kowarach, jej bliscy proszą o pomoc w odnalezieniu nastolatki.

Dożynki to tradycyjne święto plonów, które obchodzone jest w wielu krajach Europy. Jest to okazja do podziękowania Bogu i Matce Naturze za urodzaj, a także do świętowania z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Dożynki mają swoje korzenie w pogańskich obrzędach związanych z końcem lata i początkiem jesieni, kiedy zbierano ostatnie zboże z pól.