Twój Zielony Targ - w Osieku pod Lubinem gramy w zielone w najlepsze! Andrzej Jaworski

„Twój Zielony Targ - Zagroda Smaku" w Osieku pod Lubinem działa od roku, jednak to wystarczyło, aby odnieść rynkowy sukces i zaskarbić sobie sympatię stale rosnącego grona Klientów. Co można przywieść smacznego z Grecji po 20 latach pobytu, dlaczego sojowe świece palą się z trzaskiem płonącego w kominku polana i co robią kaczawskie pierniki w RPA? Przeczytaj i dowiedz się więcej!