Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Lubinie. Które miejsca są polecane w maju 2023?

W czasach PRL-u lody produkowano na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Smaki oferowane wówczas nie były zbyt wyszukane. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku modne było uczęszczanie do cukierni i lodziarni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. W Europie również zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek wykwintny, w formie współczesnego sorbetu i trudny do wykonania ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich gór.

Lody włoskie robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych lodów. Mają delikatną, kremową konsystencję. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy poprosić o polewę, także w różnych smakach.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.