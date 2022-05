Trwają lubińskie metamorfozy. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 5 mieszkanek Lubina Andrzej Jaworski

Tego jeszcze w Lubinie nie było! W ramach projektu "Szczęśliwa 13-tka" do wygrania była kompleksowa metamorfoza o wartości ok. 13 tysięcy złotych. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 5 mieszkanek Lubina. Dieta, treningi, badania, komora hiperbaryczna, zabiegi modelujące i sesje coachingowe. Prześledźmy, na jakim etapie są uczestniczki projektu, bo wielki finał już w czerwcu!