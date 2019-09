Trwają badania pacjentów lubińskiego szpitala. Zakaz odwiedzin na kilku oddziałach

- Wykryliśmy u jednego pacjenta zakażenie bakterią Klebsiella pneumoniae, a u sześciu osób nosicielstwo tej bakterii. W oparciu o tą wiedzę postępujemy zgodnie z wytycznymi narodowego Programu Ochrony Antybiotykoterpaii, zaleceniami zaleceniami Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii Lekarskiej oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego – powiedziała nam Małgorzata Bacia, prezes Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. – Te instytucje jasno określają sposób postępowania w takich sytuacjach i w związku z tym zgłosiliśmy niezwłocznie do powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej ognisko zakażenia bakterią Klebsiella pneumoniae, a w szpitalu zastosowaliśmy stosowna procedurę.

W praktyce oznacza to, że pacjent zakażony tą groźną bakterią, a także sześć kolejnych osób, które są jej nosicielami, zostali przeniesieni do izolatek. Zamknięty został oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez przyjęciami kolejnych pacjentów, do czasu wyleczenia chorych. Oddział chirurgii ogólnej, w części, w której nie ma chorych, działa w trybie ostrodyżurowym.