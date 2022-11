Trener Zagłębia Lubin przeprasza kibiców Puszczy Niepołomice. O co poszło?

Piotr Stokowiec, trener Zagłębia Lubin, nieświadomie wszedł w spór z kibicami. W tym przypadku nie chodzi jednak o fanów lubińskiej drużyny, a o tych, kibicujących aktualnie najlepszej drużynie pierwszej ligi - Puszczy Niepołomice. Po meczu z Cracovią Kraków drużyna miedziowych wraz ze sztabem szkoleniowym oraz prezesem pojawili się pod "Przodkiem", czyli trybuną kibiców, którzy cały mecz głośno dopingują "Miedziowych". Tego spotkania dobrze nie będzie wspominał trener Zagłębia, Piotr Stokowiec, którego słowa zostały udostępnione w Internecie.

Po spotkaniu Zagłębia Lubin z Cracovią Kraków drużyna "Miedziowych" wraz z całym sztabem szkoleniowym oraz prezesem klubu, pojawiła się pod "Przodkiem" na rozmowę dyscyplinującą z kibicami. Podczas tego spotkania ze strony trenera Piotra Stokowca padły słowa, które odbiły się szerokim echem w polskim świecie piłki.

"Gdyby nie my to byście dzisiaj zapierdzielali do Niepołomic na mecze" ~ Słowa Piotra Stokowca obiegły polski świat piłki nożnej

Spotkanie kibiców z drużyną odbyło się w dość napiętej atmosferze. Pierwszym filmikiem, który mogliśmy zobaczyć po spotkaniu był filmik, który zamieszczamy poniżej:

Po udostępnieniu tego materiału zawrzało. Dlaczego? Puszcza Niepołomice, która podkreślona została w dyskusji z kibicami przez trenera "Miedziowych", jest aktualnie liderem tabeli pierwszej ligi z ogromnymi szansami na awans do ekstraklasy. Poza samymi wynikami drużyna z Niepołomic robi duże wrażenie na ekspertach, którzy oglądają grę tego zespołu. Swoje wsparcie dla drużyny Puszczy okazała między innymi Cracovia Kraków, która po udostępnieniu wideo napisała na swoim oficjalnym koncie na twitterze:

"Uczę się szacunku" - Kibice Puszczy Niepołomice stworzyli kukłę Stokowca

Na odpowiedź kibiców z Niepołomic nie czekaliśmy długo. Wczoraj o godzinie 18:00 drużyna Puszczy grała na własnym stadionie ze Skrą Częstochowa. Gospodarze wygrali pewnie, bo aż 3:0 i umocnili się na pozycji lidera. Oprawą tego spotkania była jednak kukła, która miała przedstawiać postać Piotra Stokowca w koszulce z napisem "Uczę się szacunku".

Była to odpowiedź na słowa trenera, które zostały zrozumiane jako szydercze podejście do najlepszej drużyny pierwszej ligi. Kibice w ten sposób pokazali, że okazany w ten sposób brak szacunku musi zostać napiętnowany.

Trener "Miedziowych" wystosował oficjalny komunikat i przeprosił za swoje słowa