Trener boksu z Lubina z zarzutami. Czy wymuszał seks na nieletniej?

Czy to on zabił 24-letniego listonosza? Arkadiusz T. usłyszał zarzuty

Czy to on zabił 24-letniego listonosza? Arkadiusz T. usłyszał zarzuty. Legnicka prokuratura zatrzymała mężczyznę, który doprowadził do śmierci młodego legniczanina. Jak informują śledczy, między mężczyznami doszło do bójki.