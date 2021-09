Trasy rowerowe do 44 km od Lubina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Lubina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 44 km od Lubina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Lubinie ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Lubinie ma być 20°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 85,22 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 1 246 m

Suma zjazdów: 1 357 m

Mar-ek poleca trasę mieszkańcom Lubina

Z Wrocławia do Brzegu Dolnego - głównie wałami nad Odrą. Większa część trasy to wąska, słabo wydeptana ścieżka wśród wysokich traw albo typowa leśna droga. Nie da się jechać szybko, ale za to jest dużo zieleni i prawie nie ma ludzi.