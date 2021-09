Trasy rowerowe do 44 km od Lubina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Wycieczki rowerowe z Lubina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Lubina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w Lubinie ma być 27°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%, mogą też wystąpić burze. W niedzielę 12 września w Lubinie ma być 27°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 44,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 3 135 m

Suma zjazdów: 3 138 m

Wielogorski poleca trasę mieszkańcom Lubina

Ze Żmigrodu żółtym szlakiem rowerowym (Szlak Doliny Baryczy) do Rudy Sułowskiej, następnie czerwonym i zielonym (R-9) do Jazu Niezgoda. Ostatnia prosta to asfalt z Książecej Wsi do Żmigrodu.

