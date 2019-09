Traktorzysta był tak pijany, że gubił drzewa z przyczepy...

To jednak nie był koniec problemów 62- latka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mieszkaniec gminy Rudna figuruje jako poszukiwany do odbycia 3 - miesięcznej kary pozbawienia wolności. Dodatkowo policjanci ustalili, że pojazd którym poruszał się nieodpowiedzialny kierowca nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Zatrzymany przez policjantów mężczyzna trafił do policyjnej celi. 62-latek stracił swoje prawo jazdy. Odpowie za kierowanie ciągnikiem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo będzie musiał liczyć się z opłatą karną za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.