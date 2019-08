To doskonałe miejsce do zabawy dla całych rodzin! Atrakcje dla małych i dużych [ZDJĘCIA]

Niedawno oddany do użytku park linowy w Lubinie to doskonałe miejsce, w którym miło spędzicie czas z dziećmi, Park ma dwie trasy w koronach drzew. Są bezpieczne, a pokonywanie przeszkód na drodze sprawia wiele frajdy. Obok przygotowano również krokodyla, który dostosowany jest do zabawy dla dzieci poniżej 5 roku życia. Można wejść do wnętrza wielkiego gada, ominąć czyhające tam przeszkody i wyjść pełną zębów ogromną paszczą. A dla tych, którzy lubią obserwowanie przyrody są również lornetki umieszczone na jego grzbiecie. Dzięki nim możecie wypatrzeć zwierzaki, które ukryto w pobliskim parku. Park linowy znajduje się w parku Leśnym w Lubinie. Zapraszamy!

