To będzie sportowy weekend w Lubinie i okolicach! Zobacz co będzie się działo! Piotr Michalczyk

"Bieg krecika", Bieg "Sąsiedzi Żelaznego Mostu", "IX Memoriał Iwony Buczek" we wspinaniu się na trudność oraz "Zwykły - Niezwykły" Przejazd rowerowy przez miasto!" to zapowiedź tego, co będzie się działo w Lubinie i okolicach już w ten weekend. Można powiedzieć, że zapowiada się od iście sportowo!