Tak wygląda najnowocześniejsza porodówka w regionie zagłębia miedziowego! [ZDJĘCIA]

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie, należące do grupy EMC Szpitale, otworzyło we wtorek, 8 września, nowy blok porodowy, wybudowany w zmodernizowanej części szpitala. Po remoncie lubińskie pacjentki otrzymały do dyspozycji europejski standard, nowoczesny sprzęt medyczny, wyspecjalizowany personel, przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne, które zostały przekazane przez Gminę Polkowice, Fundację KGHM Polska Miedź S.A. oraz Powiat Lubiński. Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła ponad 0,6 mln złotych.

Blok o powierzchni 540 m2, który może przyjąć jednocześnie sześć pacjentek, dysponuje salą przygotowania do porodu, pokojem badań oraz trzema salami porodowymi (każda z łazienką). Przygotowano także w pełni wyposażoną salę cięć cesarskich oraz salę obserwacyjną po porodach zakończonych cesarskim cięciem. W ramach wykonanych w bloku prac remontowo - budowlanych zmodernizowane zostały instalacje centralnego układu klimatyzacyjno-wentylacyjnego, elektryczna oraz wodociągowa. Zainstalowano również system monitorowania. Modernizacja objęła również doposażenie w nową aparaturę medyczną. – Do dyspozycji pacjentek jest nowoczesny sprzęt oraz zespół lekarzy położników i wykwalifikowanych położnych. Zapewniamy poród naturalny, pomimo trwającej pandemii - z zachowaniem rygorów sanitarnych - odbywają się porody rodzinne. Warto wspomnieć, że blok porodowy jest przygotowany do prowadzenia porodów w znieczuleniu. Rodzice mogą również skorzystać ze szkoły rodzenia, która działa od egidą naszej placówki. Zajęcia prowadzi tam położna oddziałowa naszego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – informuje Małgorzata Bacia, dyrektor szpitala i prezes spółki Regionalne Centrum Zdrowia. Jeszcze przed rewitalizacją do jednostki przyjeżdżały rodzić pacjentki z Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry a nawet z Wrocławia. Porody są finansowane przez NFZ. Na bloku obowiązują wprowadzone w dniu 1 stycznia 2019 r. przez Ministra Zdrowia nowe standardy opieki okołoporodowej. Jednym z kluczowych jej elementów jest kompleksowa opieka nad mamą i dzieckiem od chwili poczęcia do czterech tygodni po porodzie. Rodząca ma m.in. prawo do pomocy psychologicznej, opieki fizjoterapeuty i porady laktacyjnej. W standardzie znajduje się również wykaz badań, konsultacji i plan porodu, który powinien zostać przedstawiony ciężarnej po wyborze placówki, w której planuje rodzić.