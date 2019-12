Tak dawniej wyglądał lubiński dworzec - historyczne zdjęcia i te bardziej współczesne [ZDJĘCIA]

W najbliższą niedzielę powrócą do kolejowego rozkłądu jazdy pociągi z Lubina do Rudnej Gwizdanów i dalej do Głogowa. Od czerwca możemy dojechać też do Legnicy i Wrocławia. A kto z was pamięta jak wyglądał lubiński dworzec przed laty? Zobaczcie zdjęcia - te archiwalne i te bardziej na czasie!

