Szukają pieniędzy na dokończenie remontu Domu Samotnych Matek z Dziećmi

Po wielu latach intensywnej działalności sam obiekt został czasowo zamknięty, ze względu na panujące w nim warunki, a podopieczne przeniesiono do podobnego ośrodka w Głogowie.

– Praktycznie nie ma dnia, żebym nie odebrał telefonu od kobiety potrzebującej pomocy ścinawskiej placówki. To tylko potwierdza, jak potrzebne jest ponowne otwarcie naszego domu – mówi Piotr Tatuch, kierownik Domu Samotnych Matek z Dziećmi MONAR w Ścinawie. – Wspólnie z wolontariuszami wykonaliśmy już sporo pracy. Nie brakuje nam zapału, niestety brakuje środków na materiały budowlane. W przypadku 120 tysięcy mówimy o minimum, by placówka została dopuszczona do funkcjonowania – uzupełnia kierownik.

W remont zaangażowani są głównie wolontariusze, którzy dojeżdżają z innych placówek. W zamian otrzymują nocleg w mało komfortowych warunkach, bo w pokojach bez ogrzewania. Pracują, walczą z czasem i brakiem pieniędzy, by potrzebujące kobiety z dziećmi mogły znów znaleźć schronienie w tym domu.