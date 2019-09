Szukają chętnych do nauki pływania. Zgłoś swoje dziecko!

Oto RyśUla, śliczny ryś przyszedł na świat we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Populacja dziko żyjących rysi w Europie powoli się odbudowuje. Szacuje się, że żyje ich na naszym kontynencie niespełna 10 000 osobników. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że w Polsce rysi przybywa i jest ich ok. 300. Zawdzięczamy to przywróceniu ścisłej ochrony rysi w 1995 r. or...