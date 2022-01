Szokujące nagrania sprzed lubińskiego SOR. Mamy wyjaśnienia prezes Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie

- Panie Niedzielski, apeluję aby coś pan z tym zrobił, bo to jest ewidentnie zagrożenie życia - mówi na nagraniu.

Filmy opublikowane w mediach społecznościowych posła Piotra Borysa wywołały szeroką dyskusję o stanie polskiej służby zdrowia. Poseł zwrócił się z apelem do Ministra Zdrowia

Na nagraniu poseł mówi o tym, że taka sytuacja ma miejsce nie tylko w Lubinie, lecz również w Legnicy dzieje się to samo

Dziś w sprawie wyjaśnienia udzieliła prezes Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie Małgorzata Bacia. Opisała wczorajszy dzień jako bardzo trudny dla Lubina. Spowodowane to było tym iż wstrzymano przyjęcia do oddziału internistycznego w szpitalu na Bema w związku z powstaniem w nim ogniska Covid-19 do czasu uzyskania w nim prawidłowej sytuacji sanitarno- epidemiologicznej.