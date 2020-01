Szkoły z zagłębia miedziowego otrzymały wsparcie z Polskiej Miedzi [ZDJĘCIA]

– Wsparcie edukacji w kierunkach związanych z wydobyciem i przetwórstwem miedzi to nasz wkład w rozwój Dolnego Śląska. Uczniowie świadomie wybierają przyszły zawód i będą doskonale przygotowani do podjęcia obowiązków. To obopólna korzyść, zwłaszcza, że przygotowujemy firmę na kolejne dziesięciolecia i nie zwalniamy tempa rozwoju – powiedział Adam Bugajczuk, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju.

W zagłębiu miedziowym działa osiem zespołów szkół z klasami pod patronatem miedziowej spółki. W programie promującym kompetencje zawodowe tylko w tym roku szkolnym uczestniczy ponad 1600 uczniów.

Darowizny przekazane poszczególnym szkołom są proporcjonalne do liczby uczniów w klasach o profilach zawodowych. Legnicki Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przeznaczył pulę na zakup pieca tyglowego do wytapiania złota. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie doposażył pracownie zawodowe. Głogowska placówka im. Wyżykowskiego wzbogaciła stanowiska w zawodzie hutnika i górnika o nowoczesne projektory, kamerę-mikroskop oraz tygiel do topienia różnych stopów metali.