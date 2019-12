Szczypiorniak śpiewa kolędy dla lubinian [ZDJĘCIA]

Wyszli na tory walcząc o pociąg. Zapłacą za to? [ZDJĘCIA]

21 mieszkańców gminy wiejskiej Lubin odpowiada przed sądem za to, że w czerwcu tego roku walcząc o to by na stacjach kolejowych w ich miejscowościach zatrzymywały się pociągi, wyszli na tory. Protest był szeroko komentowany przez opinie publiczną.