"Święta Wojna" dla Metraco Zagłębia! [ZDJĘCIA]

Miedziowe dochodziły do dogodnych sytuacji rzutowych, jednak brakowało im szczęścia, gdyż obijały poprzeczkę lubelskiej bramki. Kilkuminutowy impas strzelecki przerwała Kinga Grzyb, doprowadzając do remisu po 3. Kapitan Miedziowych dała sygnał do ataku, lubinianki grały pewnie i skutecznie, dzięki czemu po kwadransie prowadziły 7:4. Zawodniczki Perły zmniejszyły straty i utrzymywały dystans, ale w pewnym momencie „zaczarowała” Patricia Matieli i Metraco Zagłębie znów odskoczyło na trzy trafienia. Taka przewaga utrzymała się do przerwy.

Początek drugiej połowy to piorunujące uderzenie ze strony Miedziowych. Lubinianki zdobyły trzy bramki z rzędu i zrobiło się 15:9. W tym czasie bramkę Metraco Zagłębia „zamurowała” Monika Maliczkiewicz, a zawodniczki z pola skutecznie kończyły akcje w ofensywie. Przewaga, wypracowana w końcówce pierwszej i na początku drugiej połowy, pozwoliła Miedziowym kontrolować przebieg boiskowych wydarzeń. Podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej grały swoje, a ich największą bronią była znakomita gra w obronie. Dwanaście minut przed końcem spotkania o czas, przy wyniku 13:18, poprosił Robert Lis.