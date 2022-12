Świąteczny koncert kolęd Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie już 16.12.2022 w Galerii Cuprum Arena

Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie jest pierwszą w Polsce dętą filharmonią, orkiestrą symfoniczną z repertuarem muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej i popowej wykonywanej w aranżacjach na instrumenty dęte. Dzięki temu, że muzyka jest całym ich światem, nie mogą przygotować nic innego niż wspaniałe widowisko. A wszystko to dzieje się pod pieczą Mariusza Dziubka – dyrygenta, dyrektora, prawdziwego pasjonata sztuki, który swoją pracą i zaangażowaniem inspiruje muzyków, jak i słuchaczy.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że możemy współpracować z tak fascynującą grupą utalentowanych ludzi. Koncert Narodowej Orkiestry Dętej w naszej galerii, to znakomite uiszczenie tego roku. Czas Świąt Bożego Narodzenia, to czas refleksji, spokoju oraz uśmiechów, dlatego cieszymy się, że możemy zaprosić lubinian do spędzenia tego magicznego okresu razem z nami – mówi Aneta Powązka, Manager ds. Marketingu Cuprum Arena.