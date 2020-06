Stypendia od KGHM dla sportowców zagłębia miedziowego

W ramach tegorocznej edycji programu „Miedziane Rywalizacje” stypendia przyznano 24 zawodnikom.

- Dodatkowe, indywidualne wsparcie wybitnych sportowców jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala zapewnić komfort przygotowań do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej, w tym do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dziękuję KGHM Polska Miedź S.A. za to, że włącza się w realizację strategii rozwoju polskiego sportu. Wierzę, że stypendyści dostarczą nam wielu powodów do radości – powiedziała Minister Danuta Dmowska-Andrzejuk.