Strzelnica znów otwarta. Można próbować swoich sił!

Do dyspozycji są 24 stanowiska o różnych odległościach, gdzie jest możliwość strzelania statycznego i dynamicznego z wielu rodzajów broni. Strzelnica kulowa z 4 stanowiskami o długości 50 metrów, strzelnica kulowa z 10 stanowiskami o długości 25 metrów oraz strzelnica pneumatyczna z 10 stanowiskami o długości 10 metrów.

Strzelnica działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00, natomiast w weekendy czynna jest od godz. 9.00 do 22.00

Kontakt oraz rezerwacje możliwe są pod numerem: 783 018 316.