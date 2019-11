Stracili syna, ale zyskali Polskę. Teraz zostali jej ambasadorami [ZDJĘCIA]

Na zaproszenie KGHM Polska Miedź S.A. do Lubina przyjechali Linda i Robert Ollisowie. To rodzice amerykańskiego żołnierza, który zginął ratując polskiego żołnierza porucznika Karola Cierpicę. Małżeństwo we wrześniu zostało wyróżnione Nagrodą Specjalną Prezesa KGHM „Ambasador Polski”.

Teraz na zaproszenie KGHM Polska Miedź S.A., przyjechali do Polski. Podczas wizyty Państwo Ollis uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości oraz spotkali się z Prezydentem Andrzejem Dudą. Zwiedzili także Hutę Miedzi Głogów. – Z powodu Mike'a Polska zapukała do naszych drzwi, zaprosiła nas do waszego świata. Jesteśmy tym zachwyceni. Nie wiedzieliśmy, jak cudownymi jesteście ludźmi – powiedział Robert Ollis. – To dla mnie zaszczyt, że mogliśmy Państwa gościć w naszym kraju. Jesteście Państwo trwale związani z Polską i Polakami. Niesamowite jest to w jaki sposób nas widzicie i o nas opowiadacie. Jesteś Państwo prawdziwymi ambasadorami Polski – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Syn Państwa Ollis, 24-letni Michael Ollis był sierżantem sztabowym 10. Dywizji Górskiej armii USA. Zginął 28 sierpnia 2013 roku w Afganistanie, w bazie wojskowej Ghazni, osłaniając własnym ciałem polskiego porucznika Karola Cierpicę, podczas ataku zamachowca-samobójcy, który zdetonował ładunek wybuchowy. - W 2013 roku byliśmy z Lindą w rozpaczy, przyżywaliśmy żałobę, opłakiwaliśmy naszego syna. Bóg jednak działa w bardzo tajemniczy sposób, bo zabierając naszego syna Michaela do swojej armii, dał nam Was - mówił wzruszony ojciec poległego żołnierza. - Pocieszenie, które płynie ze strony Polaków nie tylko w kraju, ale mieszkających także w Stanach Zjednoczonych jest dla nas bardzo ważne. - To dla nas bardzo ważne, że nasz syn nie został zapomniany, że nadal pamiętacie o nim - dodaje Linda Ollis. W listopadzie 2013 r. Michael Ollis został pośmiertnie odznaczony Gwiazdą Afganistanu i Złotym Medalem Wojska Polskiego, a także amerykańską Srebrną Gwiazdą i Krzyż Wybitnej Służby. A jego rodzice założyli fundację imienia swojego syna, która ma za zadanie wspierać weteranów. Te wydarzenia związały Państwa Ollis z Polską i Polakami. Obecnie są aktywnymi uczestnikami życia Polonii i promują nasz kraj w USA.