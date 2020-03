Stan rannnego górnika nadal bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie

Jak się okazało, członkowie komisji, która bada wczorajszy wypadek ustalili, że 24-letni operator kotwiarki wykonując swoją pracę został uderzony w głowę wygiętą żerdzią wiercącą. W wyniku tego zdarzenia młody mężczyzna doznał urazów wielonarządowych.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło wczoraj, około godziny 15 na oddziale G - 33 Zakładów Górniczych Polkowice - Sieroszowice. Do rannego wezwano helikopter medyczny by jak najszybciej trafił do wrocławskiego szpitala. Stan 24-latka określono jako bardzo ciężki,. Dziś rokowania również są bardzo ostrożne. Cały czas trwa walka o życie mężczyzny.