Spowodował kolizję po pijaku. Teraz za to odpowie przed sądem

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. - Kierujący osobową mazdą w wyniku nieprawidłowego wymijania, doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Volkswagen. Jak się okazało, 49-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego, miał w swoim organizmie blisko 2,5 promila alkoholu - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Przybyli na miejsce policjanci ruchu drogowego, zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. Samochód którym poruszał się polkowiczanin, został odholowany na parking policyjny.

49-latek odpowie za spowodowanie kolizji oraz jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

- Niestety jest to kolejna sytuacja, w której kierowca wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu. Policjanci apelują o rozwagę i zdrowy rozsądek na drodze. Takie zachowanie nieodpowiedzialnych kierujących może prowadzić do nieodwracalnych w skutkach tragedii na drodze - dodaje policjantka.