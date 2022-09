Spotkali się i pograli! Teraz zapraszają na cotygodniowe spotkania!

Wczoraj (10.09) odbyło się 15. otwarte spotkanie Lubińskiego Klubu Fantastyki w Centrum Kultury "Muza" w Lubinie. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu, a sama akcja mogła zostać zorganizowana również dzięki wsparciu ze strony miasta Lubin oraz właśnie CK Muza. Wydarzenie było okazją do rozpowszechnienia gier planszowych wśród mieszkańców naszego miasta, ale również zachęcenia ich do udziału w cotygodniowych spotkaniach klubu.

Sama koncepcja Lubińskiego Klubu Fantastyki zrodziła się w nas, kiedy byliśmy jeszcze w liceum. Ogólne zainteresowanie grami planszowymi oraz chęć dzielenia się tą pasją z innymi sprawiła, że musieliśmy coś z tym zrobić. Teraz spotykamy się cyklicznie, co piątek, jednak postanowiliśmy co jakiś czas organizować sobotnie spotkania dla tych, którzy chcieliby do nas dołączyć, jednak nie mają szansy pojawić się na piątkowych spotkaniach. - mówi Kamil Stefaniak, prezes Lubińskiego Klubu Fantastyki.