Sportowy piątek! Zobacz o której i gdzie można obejrzeć lubińskie drużyny!

Dzisiejszy dzień (09.09) może być dla kibiców drużyn Zagłębia Lubin nie lada gratką. Jak wygląda dzisiejszy harmonogram meczów naszych drużyn?

PGNiG Superliga Mężczyzn

Zagłębie Lubin - Unia Tarnów (godz. 16:00 - Hala RCS Lubin)

W drugim meczu tego sezonu drużyna Zagłębia Lubin podejmować będzie na swoim boisku Unię Tarnów. Ostatni raz z tym rywalem mierzyliśmy się oni dnia 15.02, kiedy to, również na naszej hali, przegraliśmy z drużyną Unii 25:29. Może to być więc okazja do rehabilitacji i walki o ligowe punkty. Mecz ten będzie można obejrzeć wyłącznie na hali RCS.

Ekstraklasa

Warta Poznań - Zagłębie Lubin (godz.18:00 - Canal + Sport)

Dziewiąta kolejka ekstraklasy to dla drużyny Zagłębia Lubin pojedynek wyjazdowy z Wartą Poznań. Ostatni mecz przeciwko tej drużynie rozegraliśmy 18.03 i z pewnością nie możemy tego występu zaliczyć do udanych, bowiem przegraliśmy wtedy na własnym boisku wynikiem 0:4. Kolejny dzisiejszy mecz i kolejny raz możemy spodziewać się chęci rewanżu za ostatnią ligową porażkę. Poczynania "miedziowych" można będzie obejrzeć już o 18 na Canal + Sport