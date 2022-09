Sparing Cuprum Lubin otwarty dla kibiców. Zagrają z mistrzem Belgii

Dzisiejszy sparing to element przygotowań do ligowych zmagań w polskiej PlusLidze, którą lubinianie rozpoczną 3 października meczem z BBTS-em Bielsko-Biała. Przeciwnikiem podopiecznych Pawła Ruska będzie belgijski zespół Knack Roeselare, który na swoim koncie ma 13 mistrzostw kraju (jest również aktualnym mistrzem), 4 wicemistrzostwa oraz 9 Pucharów Belgii.

Ostatni sezon nie był dla naszej drużyny udany, lubinianie uzbierali w nim jedynie 26 punktów, co przełożyło się na zajęcie 10 miejsca w lidze. Nasza drużyna wygrała 8 z 26 meczów, co nie napawało optymizmem kibiców siatkarzy Cuprum Lubin. Każdy sezon jest jednak nowym startem, dlatego już dzisiaj zachęcamy do wspierania lubinian w poczynaniach ligowych.

