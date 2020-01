Spacer po samochodzie zaprowadzi go na ławę oskarżonych

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. Policjanci otrzymali zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który uszkodził zaparkowany samochód i uciekł z miejsca zdarzenia. Mając rysopis sprawcy funkcjonariusze rozpoczęli jego poszukiwania.

- W centrum miasta mundurowi zauważyli młodego mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec gminy Rudna. Był nietrzeźwy. Badanie alkoholu w jego organizmie wykazało 0,8 promila - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna idąc przez miasto w pewnym momencie wskoczył na zaparkowany samochód, przeszedł po nim, powodując wgniecenie dachu pokrywy bagażnika oraz silnika. - Straty właściciel pojazdu wycenił na 5 tysięcy złotych - dodaje policjantka.

18-latek trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Nie potrafił w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego zachowania. Zgodnie z obowiązującym prawem za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.