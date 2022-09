Sobota z Harrym Potterem, czyli Ścinawska noc bibliotek "Nasz Hogwart"

Noc bibliotek to jedna z form zachęcenia młodych ludzi do odwiedzania bibliotek oraz czytania książek. Z pewnością wybrany przez organizatorów, magiczny motyw spotkania jest czymś zachęcającym i tajemniczym. Podczas nocy bibliotek zabawa będzie trwała maksymalnie do północy, a w czasie wydarzenia przewidziane zostało wspólne przygotowanie specjałów magicznej kuchni Hogwartu. Udział jest całkowicie bezpłatny, a do udziału wystarczy zgłosić się w sekretariacie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie osobiście lub telefonicznie. Liczba miejsc jest jednak ograniczona.