Ślisko na drogach! Policjanci apelują do kierowców o ostrożność!

Opady deszczu i mżawki, które towarzyszą nam w ciągu ostatnich godzin, utrudniają prowadzenie samochodu. Na drogach jest ślisko, zwłaszcza na zakrętach. Należy wziąć pod uwagę, że nawierzchnia jezdni w godzinach wieczorowo-nocnych i nad ranem może być pokryta lodem.

- Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości samochodu do warunków panujących na drodze! To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest powodem powstawania największej ilości poważnych zdarzeń drogowych. Śliska nawierzchnia drogi znacznie wydłuża drogę hamowania naszego pojazdu - przypomina Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Pamiętajmy, aby przed wyjazdem swoim samochodem zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Czasem wystarczy poświęcić tylko kilka minut, by właściwie przygotować auto do podróży i zapewnić sobie tym samym komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, a nawet uniknąć tragedii na drodze.