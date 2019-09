Silni Razem. Kandydaci do Sejmu i Senatu z KO w Lubinie [ZDJĘCIA]

Kandydaci w wyborach do Sejmu i Senatu z ramienia Koalicji Obywatelskiej przyjechali dzisiaj do Lubina. Apelowali do mieszkańców o pomoc w prowadzeniu kampanii wyborczej.

- Akcja Silni Razem ma za zadanie walczyć hejtem i nienawiścią, ale również z manipulacją telewizji publicznej - mówił Piotr Borys "jedynka" na liście KO w regionie legnickim. - Jeżeli macie wolny płot, balkon, witrynę zapraszamy i zachęcamy do tego by wywiesić informacje o naszych kandydatach. Chcemy wygrać te wybory i prosimy o obywatelską aktywność, gdyż bez niej nie pokonamy propagandy, ktora manipuluje ludźmi. Jak mówi Piotr Borys, w ciągu nieco ponad jednego dnia tysiąc osób zgłosiło swoja chęć pomocy. - Dlatego liczymy również na mieszkańców zagłębia Miedziowego - dodaje.