Sezon ogrodowy tuż tuż - kosiarki w Lubinie i okolicy. Zobacz najciekawsze oferty z OLX [21.04.2022] Andrzej Jaworski

Sezon ogrodowy tuż tuż. Warto przygotować się do niego już teraz. Kosiarka spalinowa, elektryczna, ręczna, a może wystarczy podkaszarka? Zobacz, jaki sprzęt do koszenia trawnika można kupić w Lubinie i okolicy. Kryteria: sprawność i cena do 250 zł. Galeria zawiera wybrane oferty z portalu OLX.pl dostępne 21.04.2022. W opisie każdej oferty jest oryginalny opis przedmiotu zamieszczony na portalu. Linki do wszystkich ofert znajdziecie na końcu galerii