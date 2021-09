Ścieżki rowerowe do 44 km od Lubina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Trasę rozpoczynamy przy przystani Zwierzynieckiej mając za plecami ulice Olszewskiego i most Zwierzyniecki. Do przystani wybudowanej w 1963r przybijają statki wycieczkowe. Jedziemy wzdłuż betonowego muru ZOO, mijając po prawej stronie nowoczesny jaz Szczytnicki z poduszką gumową napełnianą wodą, służący do regulacji wysokiego poziomu wody. Po 500m skręcamy w prawo na kładkę Zwierzyniecką, by przedostać się na drugi brzeg Odry. Kładka została zbudowana w 1976r na miejscu istniejącej do lat 60 XX wieku przeprawy promowej. Skręcamy w lewo. Jedąc ulicą Międzyrzecką po prawej stronie mijamy las Rakowiecki. Po dwu ostrych zakrętach, najpierw w lewo i zaraz w prawo ulica Międzyrzecka przechodzi w ulicę Opatowicką. Zaraz za drugim zakrętem po prawej stronie mijamy szerzej rozlewającą się w tym miejscu rzekę Oławę. Podążamy dalej mijając Nowy Dom. Za miejscowością jedziemy wzdłuż grobli Opatowickiej, która wraz z kanałem Opatowickim i kanałem Bocznym odgradza nas od wyspy Opatowickiej. Po prawej stronie rozciągają się pola uprawne z widocznymi zza drzew kominami elektrociepłowni w Siechnicach. Wyjeżdżając z Opatowic po prawej stronie można dostrzec masyw Ślęzy. Dojeżdżamy do Trestna zatrzymując się na początku miejscowości przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Naprzeciwko, za Odrą leży wieś Łany. Kościół został wybudowany w 1934r. Cała wieś bardzo ucierpiała w 1997r podczas powodzi. Tereny te znalazły się 2,5m pod wodą. W Trestnie skręcamy w prawo i wąską asfaltową drogą wśród pól podążamy do Mokrego Dworu. Przed miejscowością pokonujemy most na Oławie. Trzymając się głównej asfaltowej drogi pozostawiamy za sobą Mokry Dwór. Jadąc ulica Starodworską mijamy usytuowane z prawej strony miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. W okolicy znajduje się zakład utylizacji wody dostarczający wodę pitną dla mieszkańców Wrocławia. Mijając polder Oławka docieramy do osiedla Księże Wielkie. Z ulicy Księskiej skręcamy w lewo, by po kolejnych 200m odbić w prawo w ulicę Opolską. Poruszając się wzdłuż ulicy Opolskiej, Krakowskiej mijamy wjazd do parku Wschodniego. Po przejechaniu pod wiaduktem skręcamy przed zakładami Cussons w prawo w ulicę Wilczą. Droga brukowa prowadzi nas do ogródków działkowych. Przed rozpoczynającymi się po lewej stronie działkami odbijamy w lewo do wybudowanej w 1928r kładki Siedleckiej. Z kładki zjeżdżamy prosto do lasu Rakowieckiego. Trzymając się głównej drogi (na rozwidleniu w prawo) dojeżdżamy do ulicy Międzyrzeckiej. Las Rakowiecki zapewne wiele osób zaskoczy swoim urokiem. Zaledwie ok. 4km od rynku mamy miejsce praktycznie nieuczęszczane, w którym znajduje się wiele zniszczonych pozostałości po bunkrach i fortyfikacjach niemieckich. Są to głównie resztki stanowisk artylerii przeciwlotniczej z czasów II Wojny Światowej. W lesie napotkamy mnóstwo pokaźnych rozmiarów ślimaków winniczków. Skręcamy w lewo w ulicę Miedzyrzecką, następnie po kilometrze w prawo na kładkę Zwierzyniecką. Zjeżdżamy z kładki w lewo i po przejechaniu 550m wzdłuż ogrodzenia ZOO kończymy wycieczkę przy moście Zwierzynieckim. Uwaga: poruszamy się wokół terenów wodonośnych i zbaczanie z głównych dróg, którymi wiedzie trasa, grozi mandatem. Trasę mogą spokojnie pokonać biegacze. Nawiguj

Trasa urozmaicona, w pierwszej części drogami polnymi i leśnymi szutrami, potem asfaltem.

🚲 Trasa rowerowa: Odra we Wrocławiu

Stopień trudności: 1

Dystans: 27,94 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 183 m

Suma zjazdów: 174 m

Trasę rowerową mieszkańcom Lubina poleca Mac.kis

Łatwa kilkugodzinna trasa rowerowa wzdłuż Odry; świetna dla niezawansowanych rowerzystów; idealna dla rodzin z dziećmi. Pozwala poznać obie strony rzeki od Mostu Milenijnego po Wyspę Opatowicką. Może nie zobaczymy wszystkich 12 wysp i 112 mostów, ale kilka zostanie nam w pamięci na pewno.

Nawierzchnia: od szutru do kostki i asfaltu.

Startujemy spod Muzeum Narodowego w kierunku zachodnim. Tuż za Zatoką Gondoli, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt pływający i zwiedzić Wrocław wodą, skręcamy w prawo i albo prosto albo poprzez Wzgórze Polskie z jeszcze piękniejszym widokiem docieramy do Bulwaru Dunikowskiego z piękną panoramą Ostrowia Tumskiego, siedziby biskupów wrocławskich. Dalej kierujemy się do przeprawy na Wyspy Młyńska i Słodową. Po lewej mijamy Akademię Sztuk Pięknych i ceglany budynek Hali Targową i poprzez Most Piaskowy i śluzę wjeżdżamy na Wyspy. Na tej Słodowej młodzież spotyka się wieczorami, aby skosztować na świeżym powietrzu płynnych specjałów produkowanych właśnie ze słodu.

Jadąc kładkami docieramy do dawnego Aresztu Miejskiego i zielonego budynku hotelu Plaza HP. Na pasach przekraczamy ruchliwą ulicę Drobnera i kierujemy się w lewo do nowowybudowanej mariny. Tam miejsce na krótki odpoczynek i fantastyczny widok Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzdłuż kanału jedziemy dalej ul Księcia Witolda obok dawnej siedziby ZOMO i dalej już ścieżka rowerową wzdłuż ul. Długiej. Przed wiaduktem kolejowym przekraczamy jezdnie po pasach i kierujemy się dalej drugą stroną jezdni. Mijamy wiadukt kolejowy i zaraz za stacją transformatorową skręcamy w prawo. Po ok. ½ km dojeżdżamy do Grobli Kozanowskiej, tam w lewo dróżką wśród zieleni ogródków działkowych dojeżdżamy do torów kolejowych i po kilku zakrętach docieramy do Parku Popowickiego. Stąd tylko kilometr do Mostu Milenijnego, którego początek w kolejnym parku, tym razem - Zachodnim. Teraz na drugi brzeg Odry przez najdłuższy most Wrocławia, co prawda już niedługo, bo EURO 2012 i autostrada zdetronizują go na rzecz mostu autostradowego. Zatrzymajmy się na chwilę na środku, aby podziwiać halę sportową, baseny a po drugiej stronie widoki na dawny port. Po przekroczeniu mostu kierujemy się już w drogę powrotną. Najpierw Cmentarz Osobowicki, największa i najstarsza obecnie nekropolia Wrocławia. Droga wzdłuż rzeki, choć w mieście, bardzo zielona i przyjemna. Po lewej widzimy pierwsze wrocławskie nowe bloki z lat 60 XX wieku, to Różanka z pięknym napisem kibiców piłkarskiego klubu Śląska; jedziemy wzdłuż Kanału Różanka. Przed mostem Osobowickim mijamy śluzę Różanka - wyremontowaną po powodzi w 1997 i dalej "¦czeka nas próba cierpliwości na skrzyżowaniu kolo Mostu Osobowickiego - kilkanaście minut na różnych światłach. Dalej ul. Na Polance i Wałem Karłowickim przejeżdżając pod mostem kolejowym aż do Mostów Jagiellońskich. Tam kierujemy się w prawo, przekraczamy jezdnię i wracamy, aby skręcić w prawo na groblę Folwarczną. Po lewej kolejna śluza Zacisze. Początkowo jedziemy kilkadziesiąt metrów po płytach betonowych, aby w dalszym ciągu zagłębić się pomiędzy stare dęby. Po drugiej stronie rzeki korty tenisowe, kąpielisko Morskie Oko i Stadion Olimpijski. Jeszcze jeden Most - Swojczycki i niewiele ponad kilometr, aby dojechać do przeciwległego punktu Mostu Milenijnego Jazu Opatowickiego. To początek wrocławskiego szlaku wodnego kanałów i rzeki. Jeszcze tylko Most Bartoszowicki i kilkaset metrów i kolejny jaz na naszej drodze - Jaz Bartoszowicki z kładką, którą kolo parku linowego zjeżdżamy na Wyspę Opatowicką, zwana również Miłości. Przekraczamy ją wskos i podjeżdżamy po ostatnią na naszej trasie śluzę - Opatowicką. Trzeba wciągnąć brzuch, aby przejść na druga stronę po wąskim mostku. Teraz w prawo i dalej asfaltem w kierunku centrum Wrocławia ulicami Opatowicką i Miedzyrzecką. Po lewej stronie osiedle domków odbudowanych po powodzi 1997r i dojeżdżamy do Instytutu Niskich Temperatur PAN. Tutaj dojście do Kładki Zwierzynieckiej (po prawej stronie), którą możemy dojść na tyły wrocławskiego ZOO. Z kładki piękny widok Wrocławia i jazu ze śluzą Szczytnicką. Za skrzyżowaniem ul. Na Grobli z Rakowiecką ścieżka rowerowa, którą jedziemy do Mostu Oławskiego - jedynego kamiennego we Wrocławiu. Po lewej tereny Wodociągów a po prawej Wieża Ciśnień Na Grobli. Z mostu widok na pocztę na Pl. Krasińskiego i Most Grunwaldzki. - najbardziej charakterystyczny symbol miasta. My jedziemy dalej podziemnym tunelem na drugą stronę ulicy pod budynek Urzędu Wojewódzkiego. Tu kończymy wyprawę mają na widoku punkt startowy Muzeum Narodowego.

