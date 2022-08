Ścieżki rowerowe do 19 km od Lubina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Rowerem z Lubina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Lubina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,89 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 186 m

Suma zjazdów: 186 m

Paveln poleca trasę rowerzystom z Lubina

Mała pętla wokół Lubina.

Długość trasy – 30 km.

Zaczynamy w Lubinie przy skrzyżowaniu ulic Hutniczej i prezydenta Kaczyńskiego. Jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Hutniczej na południowy-zachód. Gdy natkniemy się na ulicę Krupińskiego skręcamy w prawo (na zachód). Objeżdżamy Osiedle Wyrzykowskiego i docieramy do ulicy Jana Pawła II. Skręcamy przy tej ulicy w prawo (na północny-zachód). Pedałujemy ścieżką rowerową do Obory. Docieramy w ten sposób do skrzyżowania na początku tej wsi gdzie w prawo mamy ulicę Zacisze biegnącą do cmentarza. My jednak kierujemy się do wsi i na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się w lewo ulicą Malinową na południowy-wschód. Przejeżdżamy do końca wsi i szeroką szutrową drogą jedziemy do Krzeczyna Wielkiego. Docieramy do szosy, którą przekraczamy w poprzek i wśród domów kierujemy się w kierunku pałacu. Za pałacem wjeżdżamy na ulicę Grottgera, którą podążamy na południe. Gdy dotrzemy do ulicy Jana Matejki znajdującej się po prawej stronie, skręcamy w lewo (na wschód) w asfaltową drogę. Droga zmienia kierunki, a po kilku kilometrach traci swój asfaltowy charakter na zapleczu ciepłowni miejskiej. Przy płocie ciepłowni skręcamy w prawo wjeżdżając w las. Dojeżdżamy do szosy biegnącej z Lubina do Legnicy. Przekraczamy szosę i ponownie zagłębiamy się w las. Dojeżdżamy do poprzecznie biegnącej drogi leśnej, którą biegnie zielony szlak pieszy z południa na północ. Kierujemy się tym szlakiem w prawo (na południe). Jedziemy lasem. Po jeździe lasem trafiamy na szutrową poprzecznie biegnącą drogę. Skręcamy w lewo (na wschód) i dojeżdżamy do Osieka. Przejeżdżamy przez tę wieś po drodze mijając kościół Chrystusa Króla. W murze okalającym tę świątynię można odnaleźć krzyż pokutny. Przy końcu wsi przeskakujemy przez szosę biegnącą od Lubina do Wrocławia. Drogą asfaltową jedziemy do Kłopotowa po drodze przejeżdżając mostek nad rzeką Zimnicą. Na początku wsi, na skrzyżowaniu ulic, kierujemy się w lewo (na północ). Jedziemy drogą asfaltową mijając po prawej ręce boisko piłkarskie. Trafiamy na wysypisko śmieci, które mijamy mając je po lewej ręce. W ten sposób jedziemy do szosy łączącej Lubin ze Ścinawą. Przejeżdżamy na drugą stronę jezdni i ścieżką rowerową kierujemy się w lewo (na zachód). Ścieżka przenosi się na drugą - południową – stronę jezdni. Niewielki kawałek po przecięciu ulicy Zielone biegnącej od południa (od lewej strony) docieramy do dwóch ulic odbiegających od ulicy Ścinawskiej, także noszących tę samą nazwę. Wybieramy tę biegnącą na północ. Docieramy do szosy biegnącej z Lubina do Księginic. Skręcamy w prawo (na wschód), lecz wnet znajdujemy drogę polną w lewo (na północ), którą klucząc dojeżdżamy do Małomic. Tutaj znajdujemy drogę biegnącą pomiędzy domami jednorodzinnymi (ulica Janusza Kusocińskiego) do ulicy Spacerowej. Na ulicy Spacerowej skręt w prawo (na północ). Jedziemy do skrętu w lewo na lotnisko (na zachód). Przejeżdżamy tunelem pod torami i docieramy do lotniska. Wzdłuż płotu okrążamy obiekt kierując się na prawo (na północ). Dojeżdżamy do terenów rekreacyjnych. Przecinamy te tereny i asfaltem pedałujemy do szosy biegnącej z Lubina do Polkowic. Przejściem podziemnym przechodzimy na drugą stronę jezdni. Wzdłuż płotu ZG Lubin jedziemy do ulicy Hutniczej i przejeżdżając pod torami docieramy na miejsce startu pokonując 30 kilometrów.

Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 379 m

Suma zjazdów: 376 m