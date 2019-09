Schorowany mężczyzna bezpiecznie trafił do domu

Dzielnicowy, mł. asp. Artur Szczepański, który miał w tym dniu wolne od służby, otrzymał informację od sołtysa jednej z miejscowości na terenie gminy o mężczyźnie, który chodzi od domu do domu i nie pamięta gdzie mieszka. Policjant szybko ustalił dane mężczyzny i powiadomił oficera dyżurnego.

Dzielnicowy szybko ustalił dane mężczyzny, którym okazał się 71-letni mieszkaniec innej miejscowości. Policjant powiadomił o całej sytuacji oficera dyżurnego, który na miejsce niezwłocznie wysłał patrol prewencji.

- Funkcjonariusze znaleźli starszego pana siedzącego pod drzewem. Jak ustali mundurowi, mężczyzna dzień wcześniej był w Lubinie. Do domu wracał miejskim autobusem. Jednak pomylił linie i wysiadł w innej miejscowości niż mieszkał. Kompletnie stracił orientację i nie potrafił wrócić do domu. Rodzina zgłosiła zaginięcie - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Policjanci odwieźli 71-latka do jego domu i oddali w ręce rodziny. Na szczęście mężczyzna czuł się dobrze i nie potrzebował pomocy medycznej.