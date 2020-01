Ruszyły zapisy do RCS CUP 2020! Nie ma na co czekać!

Te specyficzne w swojej formie zawody - bo rozgrywane między drużynami z poszczególnych zakładów pracy naszego miasta - mają na celu popularyzację piłki nożnej wśród mieszkańców Lubina, jako sportu dla każdego oraz, co najważniejsze, wyłonienie mistrza RCS CUP w halowej piłce nożnej.

RCS CUP w Halowej Piłce Nożnej organizowany jest w tym roku po raz piąty i już na stałe wpisał się na do kalendarza naszych imprez sportowych. W rozgrywkach udział biorą drużyny amatorskie reprezentujące stowarzyszenia, firmy i zakłady pracy. Każdy zespół składa się z 10 zawodników, z których jeden jest bramkarzem.

Zapisy do tegorocznej edycji turnieju trwają do 3 lutego 2020r. Drużyna chętna do udziału w turnieju zgłasza swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres mailowy: imprezy@rcslubin.pl lub złożenie osobiście w siedzibie RCS.