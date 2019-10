Ruszyły zapisy do 11. Biegowego Grand Prix Zagłębia Miedziowego

Jest to wieloetapowy cykl biegów przełajowych, odbywających się na terenach zagłębia miedziowego.

Organizatorzy zapewniają biegaczom możliwość zmierzenia się na trasach z suchym błotem, śniegiem jak i nieprzyjemnym wiatrem. Czasami towarzyszył im będzie mróz a niekiedy bijące po oczach słońce. Do wyboru do koloru!

Na pierwszy bieg zapraszamy już 9 listopada 2019r. do Pielgrzymki. Rozpoczyna on cykl 11 biegów, które odbywać się będą w 11-stu miejscowościach od listopada 2019 do marca 2020 roku.



Terminy i miejsca biegów:

• I bieg – 9 listopada 2019r. (sobota) – Pielgrzymka

• II bieg – 23 listopada 2019r. (sobota) – Głogów

• III bieg – 8 grudnia 2019r. (niedziela) – Gaworzyce

• IV bieg – 15 grudnia 2019r. (niedziela) – Kwiatkowice

• V bieg – 4 stycznia 2020r. (sobota) – Chocianów

• VI bieg – 11 stycznia 2020r. (sobota) – Iwiny

• VII bieg – 8 lutego 2020r. (sobota) – Legnica

• VIII bieg – 16 lutego 2020r. (niedziela) – Ścinawa

• IX bieg – 23 lutego 2020r. (niedziela) – Nowa Sól

• X bieg – 29 lutego 2020r. (sobota) – Szklary Górne

• XI bieg – 7 marca 2020r. (sobota) – Lubin