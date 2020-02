Ruiny starej cegielni ukryte w leśnej gęstwinie pod Lubinem [ZDJĘCIA]

To wcale nie są dalekie zakątki. Takie miejsca, zapomniane przez ludzi, możemy znaleźć bardzo blisko naszych domów. Akurat to są ruiny starej cegielni ukryte w lasach między Lubinem i Rynarcicami. Cegielnia prawdopodobnie została wysadzona przez uciekające wojska niemieckie w 1945 roku. Teraz przyroda odzyskuje to miejsce, ale nadal widać doły, z ktorych wybietrano glinę. Wokół piętrzą się sterty dachówek i cegieł, niektóre jeszcze z napisami "Luben".

FLESZ: Czy klimat zwariował? Nadchodzą groźne zmiany. Wideo