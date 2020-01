Rudna da pieniądze na wkład własny. Będą remonty dróg

Przyznane dofinansowanie to 80 proc. kosztów inwestycji, co oznacza, że pozostałe 20 proc. musi pokryć wnioskodawca.

- Prowadziliśmy rozmowy w tej sprawie od kilku miesięcy, bo choć są to drogi powiatowe ich użytkownikami są przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy. Wskazaliśmy ich stan fatalny techniczny, a starostwo złożyło stosowne wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

Wnioski dotyczą dróg relacji Brodowice – Orsk w miejscowości Chełm, odcinka Gwizdanów - Kębłów oraz drogi powiatowej z Olszan w kierunku Ścinawy. Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych złożyło Starostwo Powiatowe w Lubinie, ale wkład własny zapewni Gmina Rudna. To efekt rozmów wójta Gminy Rudna Adriana Wołkowskiego ze starostą lubińskim Adamem Myrdą.

Co do dróg relacji Brodowice – Orsk w miejscowości Chełm oraz Gwizdanów - Kębłów nie ma wątpliwości. To odcinki w całości przebiegające przez Gminę Rudna i samorząd zabezpieczy środki na wkład własny. Natomiast objęty dofinansowaniem dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w większości biegnie przez teren Gminy Ścinawa.

- W tym przypadku wkład własny musi zostać sfinansowany z budżetu dwóch samorządów. Będę rozmawiał na ten temat z burmistrzem Ścinawy – tłumaczy wójt Gmin Rudna.