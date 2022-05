Rowerem do 19 km od Lubina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Trasy rowerowe w okolicy Lubina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Lubina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Lubinie ma być 24°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Lubinie ma być 24°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 109,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 620 m

Suma zjazdów: 621 m

Pschemoo poleca trasę mieszkańcom Lubina

Gravelowa wyprawa wzdłuż Odry (rower MTB jak najbardziej)

Główna część trasy zaczyna się w miejscowości Mierzowice, do tego momentu to 50/50 dojazd asfaltowy - wylot z Lubina i super szutrówki od Miłoradzice.

Za miejscowością Mierzowice lecimy w kierunku Jurcz - szutrówka ale lekki slalom wskazany w celu ominięcia płytki dołków.

Następnie wpadamy na gravelową autostradę i przy wale przeciwpowodziowym lecimy gładko kilka ładnych kilometrów - kierunek Dziewin. Tuż przed miejscowością lekki terenik koło zbiornika o fajnym klimacie - cisza, spokój i chwila na fotkę.

W Dziewinie warto zobaczyć ruiny pałacu - straszy rozpadający się, ale klimat na swój urok.

Z Dziewina do Ścinawy pędzimy już super asfaltem, gdzie za remontowanym mostem skręcamy w lewo - po znakach na Wołów.

W małowice trasa odbija w las - by wyjechać w Boraszyn - ten fragment ODRADZAM chyba, że MTB lub FULL - mnóstwo kamieni - Gravelem nie szło jechać - miejscami butowanie z obawy o opony !

Następnie Boraszyn - Tarchalice to chwila wytchnienia i ulga dla d...y.

Tarchalice - Domaszów to przyzwoita droga w Gravelowym klimacie.

Domaszów - Lubiąż to już mix nawierzchni - szuter, kamienie, polne łączniki i leśne ścieżki. Warto naleźć wygodny dojazd do rzeki i na chwilę delektować się przyrodą.

Lubiąż z klasztorem to znana pozycja a ścieżka rowerowa do Prochowic to bardzo ciekawa opcja.

Z Prochowic przez Lisowice i Szczytniki wpadamy na fajne szuterki w okolicy Buczynki i Raszówki - opcji przejazdu jest sporo - na wyprawę wybrane te główne - takie szybkie ;-)

Z Raszowej przez Gorzelin do Lubina to już prawdziwa plejada tras - do wyboru do koloru nawierzchni - ze względu na ściemniający się dzień powrót asfaltem.