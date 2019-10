Renta rodzinna po zmarłym. Najwyższa wynosi ponad 9 tysięcy

Śmierć bliskiej osoby często związana jest nie tylko z żałobą, ale również z kłopotami finansowymi. W wielu przypadkach jednak po zmarłym przysługuje renta. Minimalna renta rodzinna wynosi 1100 zł brutto, ale jeśli jest do niej uprawnionych kilka osób – kwota jest dzielona. Najwyższa na Dolnym Śląsku renta rodzinna wynosi 9 128,22 zł brutto i jest wypłacana w Legnicy, we Wrocławiu najwyższa z rent to kwota 7 670,10, a w Wałbrzychu 7 150,45 zł.

Renta rodzinna ma na celu finansowe wsparcie dla dzieci, małżonków i rodziców jednak nie zawsze można ją dostać. Kwota tego świadczenia podlega podziałowi na równe części między osoby uprawnione do renty. Zasadniczym warunkiem jest, by osoba zmarła miała w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Co zrobić, aby otrzymać rentę? - Przede wszystkim złożyć w ZUS wniosek o rentę rodzinną dla siebie albo za małoletnie dziecko. Można to zrobić w najbliższej placówce ZUS, lub przez Internet – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druki wniosków o rentę rodzinną są w salach obsługi klientów i na www.zus.pl - mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik regionlany ZUS województwa dolnośląskiego Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o rentę rodzinną?

Wykaz dokumentów można znaleźć na stronie zus.pl lub zapytać o nie konsultanta ZUS. Na pewno do wniosku dołączyć trzeba dokumenty stwierdzające datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna. Jeżeli osoba zmarła miała ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych albo ustalony kapitał początkowy – dobrze jest podać numer sprawy zamieszczony w decyzji. Nie składa się ponownie dokumentów, które zostały już złożone w ZUS. Jeśli zmarłemu nie ustalono prawa do świadczenia lub kapitału początkowego, ale został złożony w tej sprawie wniosek, to trzeba wskazać, do jakiej jednostki ZUS. Jeśli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do wymienionych świadczeń, trzeba dołączyć do wniosku także dokumenty stwierdzające prawo do świadczeń i ich wysokość. Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu, dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu.

Jaka jest najniższa kwota świadczenia? Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej określonej w ustawie emerytalnej. Kwota ta jest podwyższana, co roku w ramach waloryzacji świadczeń. Jeśli obliczona kwota renty okaże się niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota przysługująca wszystkim uprawnionym jest podwyższana do wysokości najniższej renty rodzinnej. Czy można zrezygnować z renty rodzinnej? W przypadku, gdy prawo do renty rodzinnej zostało przyznane więcej niż jednej osobie, na jej wniosek można ją wyłączyć z kręgu uprawnionych. Ustaje wtedy prawo tej osoby do renty, a wysokość renty jest ponownie ustalana dla pozostałych osób – od miesiąca, od którego wstrzymano wypłatę. Osoba, która zrezygnowała z renty na swój wniosek może znowu się o nią ubiegać. Musi jednak złożyć wniosek i ZUS sprawdzi, czy nadal spełnia ona warunki do uzyskania renty.

Od kiedy i jak wypłacana jest renta rodzinna? Rentę rodzinną otrzymuje się od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek o rentę. Jeśli nastąpiło to w miesiącu, w którym zmarła osoba, po której przysługuje renta rentę rodzinną ZUS wypłaca od dnia śmierci, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym spełnione zostaną warunki do jej przyznania (np. dziecko występujące o rentę rodzinną, które skończyło 16 lat, będzie otrzymać rentę od daty podjęcia nauki przez cały czas jej kontynowania o ile przyniesie do ZUS zaświadczenie ze szkoły).

Czy renta rodzinna może być zawieszona albo zmniejszona? Renta rodzinna może być zawieszona albo zmniejszona, jeśli osiąga się przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego czy służby. Prawo do renty rodzinnej ulega zawieszeniu, gdy przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, jeśli natomiast przychód jest wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, renta rodzinna będzie odpowiednio zmniejszona.

