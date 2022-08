Raper OKI zaprasza do Lubina! Bilety na pierwszy koncert wyprzedały się w 45 minut. Są jeszcze wejściówki na drugi koncert!

Już teraz wiadomo, że na pierwszy koncert rapera, który zaplanowano na 8 października 2022 roku sprzedano rekordową liczbę 4500 biletów. Dlatego zorganizowano drugi koncert, który odbędzie się dzień później. Sprzedaż biletów ruszyła przez internet.

Tak duży odzew fanów oraz wiele głosów mówiących, o zbyt małej ilości biletów spowodowało, że raper zdecydował się wystąpić dla Lubinian po raz drugi.

- Chcę żebyście przyjechali do mojego rodzinnego miasta, w którym zorganizowanie tego nie było łatwe, a w zasadzie do tej pory było tylko marzeniem, ale w końcu się udało i to będzie najgrubsza rzecz w mojej karierze do tej pory - zachęca Oki w mediach społecznościowych, gdzie pojawia się mnóstwo zapowiedzi lubińskich koncertów artysty.